Juventus-Parma, il commento di Marocchi

Laha pareggiato per 2-2 contro il Parma nella serata dell'Allianz Stadium e non mancano le critiche all'indirizzo della squadra allenata da Thiago Motta. Una di queste arriva dagli studi di Sky Sport, in particolare da Giancarlo Marocchi. Queste le sue parole:"La Juve ha cercato di aggiungere anche la pericolosità e non è più padrona della gara. Thiago Motta? Questa partite a lui non piacciono, quello che succede negli ultimi 16 metri non interessa. A lui piace quando è padrone della gara, chiede possesso di palla".