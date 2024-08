Daffara (P)

Pedro Felipe

Mulazzi

Anghelè

Savio

Amaradio

Da Graca

Palumbo

Puczka

Stivanello

Peeters (C)

Ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato anche per ladi Paolo Montero, che dalle 18.00 di oggi ha affrontato nella sua nuova "casa" - lo stadio La Marmora-Pozzo di Biella - ildi Francesco Baldini, fresco di retrocessione dalla Serie B. 4-1 il risultato finale del match a favore dei giovani bianconeri, che hanno sbloccato il match (giocato a porte chiuse) al 25' con Marco Da Graca per poi raddoppiare al 49' con Tommaso Mancini, di nuovo in goal al 66' prima del poker a sette minuti dalla fine di Federico Macca; in mezzo la marcatura di Jan Zuberek per gli ospiti.Questo l'della Juventus Next Gen:A disposizione: Scaglia, Firman, Macca, Mancini, Guerra, Ledonne, Citi, Grelaud, Quattrocchi, Owusu, Minelli. Allenatore: Paolo Montero.