La Juventus spinge per Tomori

Laha una grande prerogativa in vista del mercato di gennaio: rinforzare in maniera importante il pacchetto difensivo a disposizione di. Gli infortuni occorsi a Bremer e Cabal, infatti, impongono un intervento repentino e concreto nel pacchetto arretrato.Tra i profili graditi allo stato maggiore del club sabaudo, una posizione prioritaria è occupata da, centrale inglese di proprietà del Milan, finito nel mirino diche sogna di portarlo a Torino sulla scia di quanto fatto qualche mese fa per Pierre Kalulu.I contatti tra le parti, in tal senso, sono già stati avviati e il piano dei bianconeri è molto chiaro: la Juve vorrebbe prelevare Tomori già a gennaio con la formula del prestito con obbligo di riscatto da esercitare già a giugno.I bianconeri attendono ora di capire se il Milan aprirà a tale formula. In caso di semaforo verde dalla sponda rossonera, ecco che a quel punto la Juve avrebbe tutti i requisiti necessari per affondare il colpo.





