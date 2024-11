Qualche aspetto positivo c'è per ladopo lo 0-0 contro il Milan, soprattutto considerando le assenze tra le fila bianconere e come ci arrivavano le due squadre.Questo il commento di Vaciago su Tuttosport: "e, soprattutto, i migliori in campo sono stati ancora tre ragazzi Yildiz (un 10 operaio), Savona (sempre più maturo nelle scelte) e Thuram (forse più efficace di Rabiot), rispettivamente di 19, 21 e 23 anni. Tra gli sbadigli di San Siro si fa strada il futuro della Juventus e di un progetto che necessita di pazienza e nervi saldi perché cresce lentamente, ma cresce sempre".