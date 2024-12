L'apporto di Dusan Vlahovic in questa stagione

Tre gol in tre partite, ognuno in momenti cruciali: il colpo di testa decisivo contro il Manchester City in Champions League, il rigore allo scadere contro il Venezia in campionato, e la girata che ha sbloccato la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. Competizioni diverse, ma lo stesso protagonista:. Se non bastasse, aggiungiamo l’assist pernel rocambolesco pareggio contro il Bologna, il tutto al rientro dall’infortunio. In appena undici giorni, l’attaccante serbo ha messo la sua firma su quattro gol decisivi, accompagnati da una media realizzativa che ha ridato smalto all’attacco juventino. Certo, in mezzo c’è stata anche la lite con alcuni tifosi della curva, ma questa è un’altra storia.è stato determinante per la Juventus, un dettaglio che mette in dubbio le speculazioni sull’idea di un gioco senza centravanti. Davveropuò fare a meno di un giocatore così?La sfida di Coppa Italia contro il Cagliari ha mostrato due approcci differenti:ha schierato un’ossatura vicina alla formazione titolare, con otto titolari confermati rispetto all’ultima gara di campionato. Dall’altra parte, Nicola ha puntato su una formazione largamente rimaneggiata, con solo quattro giocatori confermati dalla sconfitta contro l’Atalanta. Nonostante il divario qualitativo, il primo tempo ha visto le riserve rossoblù tenere testa ai titolari bianconeri, almeno fino alla giocata decisiva diche ha spezzato l’equilibrio.Con il gol contro il, il serbo ha raggiunto quota 12 reti stagionali tra campionato (7), Champions League (4) e Coppa Italia (1). Numeri che evidenziano la sua importanza: nelle tre gare che ha saltato per infortunio, la Juventus ha segnato solo un gol, favorito da una deviazione (Cambiaso contro il Lecce). Al contrario, nelle quattro partite successive al suo rientro, i bianconeri hanno realizzato dieci reti, incrementando esponenzialmente la media realizzativa.Vlahovic non è forse l’attaccante più appariscente: non ha l’eleganza di unné la tecnica raffinata di altri centravanti, ma pochi in Europa incidono quanto lui. E soprattutto, quanti di questi sono realmente raggiungibili per i club italiani? Una domanda che diventa centrale, soprattutto mentre si discute del rinnovo del suo contratto.