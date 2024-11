Nuovo stadio per la Juventus? Di cosa si tratta

Durante l'assemblea degli azionisti,amministratore delegato della, ha parlato anche della possibilità di un nuovo stadio.Scanavino ha risposto così in merito: "Abbiamo iniziato una serie di studi per valutare una futura eventuale costruzione, qualcosa che non avverrà nel breve, siamo concentrati nel percorso di risanamento". La Juve quindi sta effettivamente valutando questa possibilità anche se come spiegato, non accadrebbe nel breve. Stadio che la Juventus utilizzerebbe per la Next Gen e le Women ovviamente mentre la prima squadra continuerebbe comunque a giocare all'Allianz Stadium.