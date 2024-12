Ivanè intervenuto ai microfoni di Pressing per commentare la Juventus. Queste le sue parole:"Questa Juventus è una squadra qualunque ma non è la Juventus. Ma è normale, deve vincere per tre/quattro anni, un po’ come il Milan (con ironia ndr.). Al di là delle battute, non ha fatto una grande partita ma hanno avuto fortuna un pochino tutte, il Napoli a Genova nel secondo tempo. Mi aspetto molto di più dalla Juventus che ha recuperato Nico che è un giocatore molto importante e vedremo se riuscirà a trovare anche un gioco. Adesso mi piace molto il Bologna, più di quello dell’anno scorso e Italiano ha la Champions ma non ha Zirkzee, Calafiori, Ferguson per molto tempo e sta facendo un buon lavoro".