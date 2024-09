Da Juventus.com:Inizia una nuova settimana di lavoro, con l’obiettivo fissato sulla trasferta di Empoli in programma sabato 14 settembre alle 18:00 in Toscana, al centro sportivo della Continassa.I bianconeri si sono ritrovati, dopo qualche ora di riposo concessa da Mister Thiago Motta nel week-end, al JTC questa mattina per una seduta cominciata con una fase di riscaldamento e successivamente dedicata a un lavoro tecnico, di possesso palla e fisico in chiusura di allenamento.E domani si prosegue: appuntamento al mattino per una nuova sessione.