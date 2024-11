La Juventus è ancora dentro la Superlega?

"Abbiamo notificato (a Real Madrid e al Barcellona, ndr) la decisione di recedere dalla Superlega nel settembre dell’anno scorso ma ad oggi non abbiamo ricevuto risposta. Ribadisco però che la nostra decisione è definitiva", così il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, durante l'assemblea degli azionisti, ha chiarito sul temaLa Juventus ha detto quindi addio alla Superlega, anche perché si trattava di una condizione “sine qua non” per trovare l’accordo con l’Uefa, ma di fatto, come riporta Tuttosport, fuori non lo è perché per uscire è necessario che Barcellona e Real Madrid diano la loro approvazione, un consenso che non è mai arrivato. E se si va fuori senza il sì di Real e Barça si paga una penale, come da contratto.