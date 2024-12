Laha raggiunto quota 20 pareggi in Serie A nel 2024, stabilendo un nuovo record per il club bianconero in un singolo anno solare. Questo dato evidenzia un andamento caratterizzato da una certa difficoltà nel concretizzare la superiorità in vittorie, con la squadra che fatica a trovare continuità nei risultati pieni. L’ultimo precedente simile nel massimo campionato italiano risale al Torino nel 2017, quando anche i granata chiusero 20 partite con un risultato di parità nell’arco di un solo anno solare. La Juventus, dunque, dovrà lavorare per trasformare questi pareggi in successi concreti, fondamentali per la classifica.