La Juventus batte il City: le reazioni dei giornali esteri

Notte magica per la Juventus che coglie un prestigioso e fondamentale successo in Champions League battendo 2-0 il Manchester City all'Allianz Stadium grazie alle due fiammate nella ripresa griffate dal colpo di testa di Dusan Vlahovic e dalla rete in acrobazia di Weston McKennie. Due lampi che hanno mandato al tappeto la formazione allenata da Pep Guardiola. Un successo di grande risonanza, che è stato accolto in maniera tutt'altro che indifferente anche all'estero. Di seguito ecco come i giornali esteri hanno reagito al 2-0 della Juve sul City.I giornali esteri, a partire da quelli inglesi, pongono inevitabilmente l'accento sul momento 'no' del City: "La crisi del Manchester City si aggrava", titola il Mirror. Il Daily Mail rimarca il dato inquietante che fotografa il momento dei Citizens: "E' la settima sconfitta nelle ultime dieci partite per la squadra di Guardiola". "L'ennesimo flop mette a rischio la qualificazione del City di Guardiola in Champions League", sentenzia il Sun.Anche al di fuori dei confini britannici si sottolinea l'impresa bianconera: "La Juventus mette ko il City e complica il passaggio diretto agli ottavi", scrive Marca.





