Dopo i titoli di coda di, il docufilm sull’ultima stagione di Nicolòprodotto da; il mondo bianconero si sposta di qualche metro. Sempre all’interno della zona dove si festeggia la Mostra del Cinema di Venezia, la Juventus ha organizzato ieri sera una festa a tema dove, a farla da padrona, sono sempre le produzioni del Creator Lab.In questo contesto, abbiamo intervistato Marco– Siamo contentissimi, anche un po’ emozionati perché questi non sono campi dove di solito ci mettiamo in gioco. Però oggi siamo qua, al Festival del Cinema di Venezia a presentare dei nostri progetti e quindi siamo davvero molto contenti.– Circa 30 ore di girato da cui abbiamo ricavato questi 37 minuti che avete visto in anteprima. Più d 20 persone ci hanno lavorato, 11 location, 10 persone intervistate. Un progetto molto grosso e fatto da una squadra di calcio alla fine. Il nostro core business rimane quello di giocare la domenica e quindi per noi fare questo progetto richiede ancora più sforzo rispetto a tante aziende che sono qui oggi.– Contenti di avere sviluppato questo prodotto dall’inizio con Nicolò. Subito molto coinvolto, lui e il dottor Jarre, la sua famiglia, il manager. Dal primo giorno ci siamo seduti tutti allo stesso tavolo e abbiamo cercato di capire come fare al meglio questo prodotto che ha un messaggio costruttivo per i ragazzi che, come Nicolò, hanno attraversato un momento complicato e vedendo questo documentario possono capire come affrontarlo.– Lui è un calciatore, qui siamo a Venezia è appena arrivata Lady Gaga e stanno presentando Joker 2… Lui non è un attore, è un calciatore. È stato un po’ timido ma poi siè sciolto, ha avuto bisogno di capire come fare ma poi si è sciolto e siamo molto contenti di come abbia partecipato a tutto il progetto.– Tantissime idee. La storia di Nicolò è il diciottesimo Juventus Original, diciotto storie originali. Siamo molto contenti, abbiamo trattato squadre diverse, tematiche differenti. Abbiamo parlato di prima squadra maschile e femminile, di Next Gen, di settore giovanile, delle nostre leggende e dei tifosi. Per noi è importante la storia, che sia una storia interessante. Anche quest’anno abbiamo individuato delle storie interessanti e costruttive che produrremo





