Dragusin al Genoa: le cifre

Dopo averlo prelevato nel 2018 dalla Steaua Bucarest per soli 260 mila euro, nell'estate del 2022, laha cedutoal Genoa dopo che il centrale rumeno aveva vestito la maglia bianconera solamente in quattro occasioni prima di trasferirsi in prestito alla Sampdoria e alla Salernitana. Il Grifone, dopo un solo anno e mezzo, ha poi deciso di cedere il giocatore di fronte ad un'offerta molto importante da parte del Tottenham.La Juventus ha venduto Dragusin al Genoa nell'estate del 2022 con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 5.5 milioni di euro pagabili in due esercizi.