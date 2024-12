DaOltre al sorteggio della fase a gironi del Mondiale per Club 2025, andato in scena giovedì 5 dicembre 2024 negli Stati Uniti – a Miami nello specifico –, la famosissima città della Florida è stata protagonista anche di un altro grande evento esclusivo che si è svolto su tre giorni, dal 5 al 7 dicembre: il "Fashion Meets Football".Questo evento, in collaborazione con Juventus e adidas, ha presentato collaborazioni esclusive alla Miami Art Week, dove tre artisti hanno creato pezzi unici capaci di fondere i mondi della moda, dello sport e dell'arte.Questa collaborazione ha catturato l'attenzione di fan, creators e collezionisti con design su misura, ispirati all'eredità della Juventus e all'innovazione di adidas, mostrando come la creatività possa trasformare l'estetica dello sport.Ogni pezzo ha celebrato l'intersezione tra la cultura calcistica e l'arte contemporanea in uno dei più grandi palcoscenici creativi del mondo: Art Basel Miami.FASHION MEETS FOOTBALL @ART BASEL MIAMI – GLI EVENTI5 DICEMBRE: VIP FASHION MEETS FOOTBALL COCKTAIL PARTY @GISELLE ROOFTOPNella serata (americana) di giovedì 5 dicembre della Miami Art Week, Fashion Meets Football ha ospitato un esclusivo VIP Cocktail Party a Giselle Rooftop, un suggestivo locale di Miami, offrendo una celebrazione indimenticabile della dinamica fusione tra moda e sport.Questa serata speciale ha messo in luce l'intersezione tra arte, sport e stile con un momento di passerella pop-up, con talent e creators che hanno mostrato look ispirati al concetto “Fashion Meets Football”.Un momento clou della serata è stata la presentazione delle opere d'arte ispirate alla Juventus, create appositamente per onorare l'eredità del Club fondendo estetiche di moda contemporanea. Con lo skyline iconico di Miami come sfondo, l'evento ha riunito atleti di alto livello, designer e trendsetter, favorendo connessioni significative e amplificando il dialogo tra queste industrie vibranti durante uno dei momenti culturali più attesi dell'anno.6 DICEMBRE: FASHION MEETS FOOTBALL “BEDROOM DJ SET” CON NICK CHEONella serata di venerdì, invece, Fashion Meets Football ha presentato una fusione esclusiva di suoni e stile al Pelé Soccer Store di Miami Beach, con uno dei DJ più in voga del momento, Nick Cheo, che ha eseguito un “Bedroom” DJ set.Questo evento intimo ha segnato il lancio della serie Sound Sessions, una nuova collezione di performance pop-up che mostrano artisti di livello mondiale in ambientazioni straordinarie. Aggiungendo un tocco di moda unico, Nick Cheo ha suonato indossando un pezzo d'arte ispirato alla Juventus, progettato per celebrare la sinergia tra sport e creatività.7 DICEMBRE: IL TORNEO 5V5 DELLA CREATORS' CUPFashion Meets Football ha concluso la Miami Art Week con la Creators' Cup, un dinamico torneo 5v5 che ha celebrato il bel gioco unendo sport, arte, musica e la community di Miami. Questo evento ad alta energia ha riunito fan, creators e giocatori nel cuore di Miami per competere in un emozionante torneo e poter guardare, successivamente, la partita di Serie A tra Juventus e Bologna. Per completare l'esperienza, sono stati esposti durante il torneo pezzi ispirati a Fashion Meets Football progettati da artisti esposti intorno al campo, trasformando l'evento in una vibrante fusione di creatività e competizione. La Creators' Cup ha offerto un'opportunità unica di interagire con la comunità più ampia di Miami celebrando la crescente intersezione tra sport e cultura.La giusta conclusione per una tre giorni oltreoceano che ha riscosso davvero un grande successo.Qui sotto, invece, trovate qualche informazione relative agli artisti presenti alla Miami Art Week.DIANA AL SHAMMARI: “THE FOOTBALL GAL” - RICAMO PERSONALIZZATODiana, creativa con sede a Londra dietro "The Football Gal", trasforma le maglie da calcio in espressioni uniche di stile e identità attraverso il ricamo. Con oltre 300 pezzi personalizzati e collaborazioni con marchi come adidas, ha celebrato la fusione di calcio, arte e individualità. Per la Miami Art Week, Diana ha creato due design ricamati esclusivi: uno sulla maglia casalinga della Juventus e un altro sulla terza maglia, portando il suo tocco distintivo al club iconico.GABY MAS: (RE)BOOT FOOTBALL - PEZZI RICICLATI(Re)boot Football è un marchio innovativo di riciclo guidato da Gaby Mas, che ha fondato il concetto basato sulla sua tesi di Master al Royal College of Art. Riciclando prodotti calcistici, (Re)boot trasforma i prodotti scartati in pezzi unici e sostenibili con l'aiuto di una rete globale di designer. Per la Miami Art Week, Gaby ha creato due pezzi personalizzati riciclati utilizzando materiali forniti da Juventus e adidas.AKKI ZHAO & JUSTIN LIN: AKKI LABS - GIACCHE VARSITY ISPIRATE ALL'ASIA ORIENTALEAKKI® è un marchio di moda di lusso che unisce l'arte multiculturale con silhouette audaci e potenti. Ispirato da un viaggio di immigrazione da Osaka a New York City, AKKI® incarna la filosofia giapponese del "Wabi-Sabi", fondendo arte e tessuti orientali in design raffinati che celebrano l'eredità e l'auto-espressione. Per la Miami Art Week, AKKI® ha creato una giacca varsity personalizzata della Juventus, mettendo il suo tocco unico sul nostro iconico Club e spingendo la cultura avanti con orgoglio e autenticità.