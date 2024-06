Esistono ancora juventini dubbiosi sul conto di? Al minuto 98 di Italia-Croazia forse anche i più pervicaci si sono arresi: non sarebbe affatto male averlo alla. Chiaramente costoro, al momento, non si possono sbilanciare più di tanto. La realtà però parla chiaro, così come ha parlato chiaro anche Capello, uno che non si fa abbindolare facilmente dalle mode. Per Capello, Calafiori è addirittura il nuovoUn riferimento preciso ed emblematico, che tradotto significa quel tipo di difensore completo che l’Italia non ha mai avuto. Altrimenti avrebbe detto(che completi lo erano evidentemente, ma in modo diverso, cioè forse un po’ meno). Invece no: proprio la colonna portante di quella Spagna e quel Real Madrid che sembravano tanto inaccessibili per noi italiani nell’ultimo decennio. Un mix di tecnica sofisticata, determinazione e comprensione del gioco moderno: ecco quale funzione ha rivestito Sergio Ramos, ed ecco il perché del paragone mirato. Calafiori sta interpretando questo stesso spettro di caratteristiche.