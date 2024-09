Perniziata una nuova avventura inIl difensore si è infatti trasferito quest'estate passando dal Bayern Monaco al Manchester United. L'ex Juventus ha parlato proprio del suo ultimo trasferimento nell'intervista rilasciata a Vandaag Inside come riportatto da Fabrizio Romano.LA DIFFERENZA TRA PREMIER E BUNDESLIGA - "Sono contento del mio passaggio al Manchester United. Anche perché resto in gioco… la Premier League ha più spettatori, la Bundesliga meno", ha detto l'olandese spiegando le differenze tra i due campionati."Erik ten Hag non è l'unica ragione per cui sono entrato nel Manchester United. Stiamo parlando del Manchester United, uno dei club più grandi del mondo".