La brillantezza di Mbangula, l'impatto di Weah: la vittoria della Juventus premia le scelte di Motta

Da Mbangula a Weah: è la vittoria di Thiago Motta

Latorna, finalmente, a vincere in campionato e lo fa mettendo le mani su tre punti pesantissimi in uno scontro diretto, o meglio, in un autentico spareggio con vista sulla zona. Il 2-0 rifilato alall'Allianz Stadium ha il sapore della totale liberazione.Dopo l'incredibile serie di pareggi, dopo le tante rimonte subite, i bianconeri centrano una vittoria netta, meritata, senza macchie. Una vittoria che forse è ancora presto per capire se sarà quella della svolta, ma sicuramente si tratta di un successo che premia il lavoro fatto dalla Juventus nel corso dei novanta minuti e che certifica la bontà delle scelte operate da Thiago Motta.

Su tutte, ovviamente, c'è quella di Samuel Mbangula. Schierato ancora una volta con una maglia da titolare sulla corsia di sinistra, l'esterno belga ha brillato nel corso dei novanta minuti dell'Allianz Stadium. Un'autentica spina nel fianco sulla corsia di sinistra, dove ha spesso e volentieri mandato in crisi il dirimpettaio Emerson Royal. A suggellare il tutto, è poi arrivato il suo piazzato vincente che - complice una deviazione - ha stappato la partita.Il classe 2004 è stato imitato a stretto giro di posta anche da Timothy Weah, l'altra grande mossa di Thiago Motta. L'americano è entrato dopo l'intervallo per rimpiazzare l'acciaccato Yildiz e la scelta si è rivelata clamorosamente azzeccata. L'impatto del numero 22 è stato semplicemente devastante e il suo inserimento vincente ha poi portato al goal che ha chiuso a tripla mandata la partita.





