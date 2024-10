, intervenuto in conferenza stampa per presentare Napoli-Lecce, ha parlato del futuro di"Se ne parla da un bel po'. Sicuramente c'è una discussione tra club ed entourage. Entrare nei dettagli non è mio compito. Parla il club. Quello che posso dire è che continui a fare quello che sta facendo. È un professionista serio ed esemplare e deve essere concentrato su questa stagione. Poi mi auguro che in futuro le cose possano essere sistemate. Mi auguro che possa essere trovato l'accordo, ma so che nel calcio tutto può succedere. Ci deve essere un accordo che soddisfi tutte le parti. Non vado oltre la stagione, gli chiedo di onorare la maglia fino al termine della stagione. Deve essere concentrato nel fare quello che sta facendo. Non sono preoccupato".