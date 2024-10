Le parole dia Fotbollskanalen:"Adesso sto conoscendo il mio corpo. Quando ero più giovane, invece, non capivo quando Ronaldo mi disse: ‘Conoscerai il tuo corpo’. Perché effettivamente allora non conoscevo il mio corpo. Ma ora sto iniziando a capire quali sono i miei punti di forza e quelli di debolezza e come posso migliorare. Quindi, adesso, ho l’impressione che tutto stia diventando più facile. In questa stagione, sento davvero di essere più forte a livello mentale e fisico. L’obiettivo è migliorare ogni giorno e sento che lo sto facendo".