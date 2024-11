La stagione di Kulusevski con il Tottenham

Tra gli ex della Juventus che si sono messi in mostra in quest'ultima giornata c'è senza dubbioautore di una grande prova contro il Manchester City. L'esterno delha realizzato un assist nella vittoria per 4-0 degli spurs ma in generale è stato tra i migliori in campo. Ma come sta andando la sua stagione?Kulusevski è un titolare inamovibile del Tottenham; fiducia che lo svedese sta conquistando di volta in volta con prestazioni importanti e numeri in crescita. Fin qui in stagione ha segnato due goal e fornito 6 assist, a cui si aggiungo le due reti con la Nazionale nell'ultima partita giocata.