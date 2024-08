Laprosegue con la linea intrapresa nelle ultime settimane, escludendo gli esuberi anche dal test amichevole contro l'Atletico Madrid. Tra i nomi non convocati spicca quello di Filip, l'esterno serbo che, nonostante un anno fa fosse considerato un elemento chiave, ora è al centro delle strategie di mercato del club bianconero.Kostić, che ha un contratto con la Juventus in scadenza tra un anno, è stato messo sul mercato con l’obiettivo di trovare una soluzione per la sua cessione. La decisione di cedere l'ex giocatore dell'Eintracht Francoforte è stata presa a livello dirigenziale, con il supporto del tecnico Thiago Motta. Questo orientamento è dettato da ragioni sia finanziarie sia strategiche, con la Juventus che cerca di ottimizzare il proprio bilancio e la propria rosa.Alessandro Lucci, agente di Kostić, è al lavoro per trovare la migliore soluzione possibile per il suo assistito. Nonostante l’amarezza per la situazione,si sente in grado di dare un contributo significativo e aveva legato bene con il gruppo bianconero. La Juventus, però, ha stabilito una valutazione per il giocatore intorno agli 8 milioni di euro, cifra da cui parte per le trattative.