Si è chiusa da pochissimo la prima giornata dei gironi di Euro2024 e ci sono almeno tre vittime sugli infortuni: Filip, Nikolae infine anche Kylian. Se per quest'ultimo ci sono ancora possibilità di vederlo in azione in questo torneo, non si può dire lo stesso per gli altri due, che hanno chiuso in anticipo il torneo.? Questo è compito della, una polizza assicurativa che copre il rischio infortunio dei giocatori. Non prevede però risarcimento per malattie, disabilità permanente o morte. In ogni caso un club può arrivare ad incassare, come scrive Calcio&Finanza, fino a 7.5 milioni di dollari tramite rata. Il risarcimento pagabile si basa sul salario fisso che il club versa direttamente al giocatore. Il risarcimento non include importi variabili, pagamenti una tantum, pagamenti non effettuati regolarmente, o eventuali bonus, inclusi i bonus per il rendimento