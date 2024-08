A pochi giorni dalla chiusura del mercato lanon ha ancora trovato una squadra per, escluso dal progetto tecnico e vicino fino a inizio settimana alla Fiorentina, con la quale però la trattativa è poi sfumata. I dirigenti bianconeri lavoreranno fino al gong della sessione estiva - fissato alle 24.00 di venerdì - per cercare una soluzione per lui, eventualmente anche in prestito, con ilalla finestra ma non ancora dell'idea di presentare un'offerta, stando a quanto filtra.Nel caso in cui la Juventus non riuscisse nel proprio intento (e un po' di speranze sono riposte anche nel mercato turco e in quello arabo, che chiudono più tardi), Kostic resterebbe a Torino rappresentando per i bianconeri un costo di ammortamento di 6 milioni di euro per le prossime due stagioni, con un ingaggio da 2,5 milioni. Lo riporta Calciomercato.com.