Alla fine; ci sono voluti gli ultimi giorni del mercato turco per far accettare il trasferimento all'esterno serbo che durante questi mesi aveva rifiutato più destinazioni come l'Arabia Saudita ma non solo. Ma cosa ha spinto il giocatore ad accettare la corte di José Mourinho?Il Fenerbahce già ad inizio estate aveva mostrato interesse per Kostic che però non aveva mai dato apertura totale al trasferimento. L'insistenza con cui il club turco ha voluto il giocatore, considerando anche la presenza diche già in passato lo avrebbe voluto, hanno spinto il serbo ad accettare. In più ovviamente c'è il fattore tempo. Questi sono gli ultimi giorni in cui Kostic si sarebbe potuto trasferire visto che il 13 settembre chiude anche il mercato turco e c'era il rischio di rimanere a Torino senza mai giocare né essere convocato.