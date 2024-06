Le condizioni di Kostic

Una brutta notizia colpisce la squadra nazionale serba: confermato l'infortunio di. Il problema è al ginocchio.Secondo quanto riportato da Sportal, in Serbia, dopo un esame approfondito, è emerso che il problema è ai legamenti del ginocchio. Questo tipo di infortunio richiede una pausa di recupero di 3-4 settimane, mettendo fine alle sue speranze di continuare a giocare nel torneo.Durante questo periodo, sarà sottoposto a un rigoroso programma di riabilitazione per garantire un ritorno in campo al massimo delle sue capacità. È cruciale che il recupero sia svolto senza fretta per evitare ricadute e garantire una completa guarigione.