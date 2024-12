Kostic al Fenerbahce a titolo definitivo? Lo scenario

Filipdopo un inizio di avventura non semplicissimo con ilsi sta conquistando ormai un posto da titolare fisso nella squadra di José Mourinho, rispondendo con ottime prestazioni e un rendimento in crescita. Nelle ultime due partite di campionato, l'esterno serbo ha messo a referto due assist, arrivando a quattro complessivi in 10 presenze (più un goal). Ecco come può cambiare adesso la sua situazione con laLa Juventus ha ceduto Kostic in estate in prestito al club turco con diritto di riscatto. Il Fenerbahce ha quindi la possibilità a fine stagione di acquistare a titolo definitivo il giocatore e viste le recenti prestazioni, è uno scenario possibile. Alla Continassa ovviamente la speranza è che Kostic possa continuare così e convincere il Fenerbahce a riscattarlo, ottenendo quindi dei soldi dal suo addio.