Dopo la cessione di, laè chiamata a completare la rosa. Secondo quanto riportato da La Nazione, oggi potrebbe essere il giorno dell’arrivo di Filipdalla. Tuttavia, l’acquisto dell’esterno mancino non ha entusiasticamente coinvolto i tifosi viola. Le prossime ore saranno decisive per monitorare l’evolversi della situazione e confermare l’ingaggio del giocatore. La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare la propria squadra, e l’eventuale arrivo di Kostić rappresenta un passo importante nel mercato estivo. Si attendono aggiornamenti per capire come si concretizzerà questo trasferimento.