Koopmeiners titolare in amichevole: il motivo

Mentre la Juventus ha giocato ieri la prima amichevole estiva contro il Norimberga, oggi è toccato all'Atalanta scendere in campo. La squadra di Gian Piero Gasperini ha affrontato l'AZ Alkmaar. La partita è terminata 2-2 ma non è questo l'aspetto più importante, almeno per quanto riguarda la Juventus.Gasperini ha schierato Teun Koopmeiners dal primo minuto. L'olandese ha recuperato dall'infortunio che lo ha costretto a saltare l'europeo e adesso è regolarmente a disposizione nonostante le tanti voci di mercato. Il centrocampo ha giocato 81 minuti in totale. Sul giocatore come sappiamo, c'è da tempo la Juventus che nei prossimi giorni presenterà una nuova offerta all'Atalanta per cercare l'intesa. Al momento però la trattativa non è ancora nella fase cruciale e per questo il club nerazzurro ha deciso di convocare e far scendere in campo Koopmeiners.