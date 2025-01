Nella sua conferenza stampa alla vigilia di, Thiago Motta ha commentato anche il momento di: "No qualcosa di curioso non c'è, è il giocatore e la persona che mi aspettavo. Un ragazzo che dà tanto nel quotidiano, che si allena sempre molto bene. Aiuta i suoi compagni, si mette in difficoltà per la squadra, in tanti momenti della partita, e potrebbe non farlo, passerebbe anche una cosa che nessuno vede. Lo fa perché vuole aiutare, vuole vincere. Domani torna in un posto in cui è stato molto bene, a cui ha dato tantissimo, sarà una partita speciale per lui. Deve fare il massimo, controllare a livello emotivo per una grande prestazione".