Il tabù di Koopmeiners

A secco con Atalanta e Juventus

L'ultimo goal europeo

Sarà la grande notte di? Al Villa Park di Birmingham, il centrocampista olandese va alla caccia del primo goal con la maglia della Juventus e - allo stesso tempo - punta a sfatare un tabù che lo perseguita dall'estate del 2021 ovvero da quando ha lasciato l'AZ e l'Olanda per approdare in Italia.Da quando è arrivato in Italia, ovvero da quando l'Atalanta l'ha prelevato dall'AZ, Koopmeiners non ha mai segnato nelle competizioni europee. Nella propria carriera l'olandese ha messo a referto 6 goal in ambito internazionale - di cui 5 in Europa League e 1 in Champions League - ma tutti con la maglia del club olandese.Tra Atalanta e Juve, Koopmeiners ha giocato 26 partite in ambito internazionale, di cui 23 con la Dea e 3 con Madama. Di questi 26 gettoni, Koop ne ha collezionati 18 in Europa League e 8 in Champions, ma come detto, il goal non è mai arrivato.L'ultimo sigillo europeo di Koopmeiners risale al 29 ottobre del 2020, di fatto a più di quattro anni fa. In quel caso l'olandese andò in goal nella partita che l'AZ vinse per 4-1 contro il Rijeka.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui