Koopmeiners, solo 4 grandi occasioni. E gioca (quasi) sempre dal 1'

AFP via Getty Images

Contro il Napoli,è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, ma la sua prestazione continua a dividere. I numeri raccontano di 48 passaggi positivi, quasi la metà degli 80 di Kalulu, un cross, un’occasione creata e 7 palloni persi. Tuttavia, quello che resta impresso nella mente dei tifosi è il tiro al 18': un mancino finito altissimo, dopo cheaveva orchestrato un’azione straordinaria resistendo alla pressione avversaria, solo per vedere il suo sforzo vanificato dal compagno.Dall'inizio della stagione, Koopmeiners ha esplorato spesso la trequarti avversaria, ma il rendimento offensivo non decolla. In 26 partite totali, con un impressionante 92% di presenze da titolare, le grandi occasioni create sono appena 4. Una statistica che alimenta il dibattito tra chi lo ritiene insostituibile e chi, al contrario, non comprende la fiducia incrollabile di Thiago Motta nei suoi confronti.