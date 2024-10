Koopmeiners recupera per Inter-Juventus?

Ladopo la sconfitta contro lo Stoccarda dovrà subito guardare all'impegno con l'Inter a San Siro in programma domenica alle 18. Una sfida importante soprattutto dopo il ko in Champions League per ritrovare sensazioni positive. Ma riuscirà a recuperareper la grande sfida?Koopmeiners ha saltato le ultime due partite della Juventus contro Lazio e Stoccarda per l'infortunio alla costola. L'olandese è ancora ai box e non ha smaltito il problema. Ecco perché a 4 giorni dalla partita con l'Inter, è da considerare al momento fuori. Sensazioni negative quindi per rivederlo già a San Siro. Se nei prossimi giorni il dolore passerà allora potrebbe essere convocato e partire dalla panchina. Ma non è lo scenario più probabile, anzi.