La Juventus è decisa a concludere rapidamente l'acquisizione di Teun, uno dei principali obiettivi di Cristiano Giuntoli per rinforzare la trequarti bianconera. L'olandese, che è ormai fuori dalla rosa dell'Atalanta, attende con impazienza di trasferirsi a Torino. Tuttavia, il trasferimento è ancora in sospeso a causa delle richieste economiche elevate della Dea.Secondo quanto riportato da, la Juventus ha recentemente avanzato una terza offerta per Koopmeiners, pari a 59 milioni di euro complessivi. Questo nuovo tentativo di soddisfare le richieste dell'Atalanta si avvicina ai 60 milioni di euro che il club bergamasco ha sempre indicato come valutazione del giocatore. Nonostante l'offerta sia ancora leggermente inferiore alla richiesta, rappresenta un passo significativo verso la chiusura dell'affare.