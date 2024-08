Quale numero di maglia prenderà Koopmeiners alla Juventus?

Teun Koopmeiners è arrivato alla Continassa, prima di spostarsi al Jmedical per le visite mediche, nella mattinata di mercoledì 28 agosto. Il centrocampista olandese, al culmine di un'estenuante trattativa per strapparlo all'Atalanta, è dunque pronto per iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Juventus. In vista di muovere i primi passi ufficiali in bianconero, ci si chiede con quale numero di maglia il classe 1998 avvierà il suo nuovo capitolo in quel di Torino.Teun Koopmeiners, in attesa dei primi scatti ufficiali con la nuova maglia, ha deciso di indossare il numero 8 in vista della sua nuova avventura con la Juventus.