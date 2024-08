Passano i giorni e non cambia la situazione perche continua ad essere fuori dall'Atalanta. L'olandese che non si è allenato neanche negli ultimi giorni con la squadra, non è stato convocato per la sfida tra Atalanta e Torino. E' la terza partita ufficiale su tre che Koopmeiners salta, sintomo chiaro di come il giocatore continui a volere il trasferimento allaEcco, a proposito di Juventus, qual è la situazione? I bianconeri si sono fermati all'ultima offerta ormai fatta da giorni, quella da 59 milioni complessivi tra parte fissa e bonus. E alla Continassa adesso si aspetta che finalmente arrivi il sì dell'Atalanta. Ormai non si tratta più di cifre ma di questioni di principio, che dovranno essere risolte prima del 30 agosto.