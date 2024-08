I tempi dell'affare Todibo



I tempi dell'affare Koopmeiners



I tempi dell'affare Nico Gonzalez

Dov'è finito il pessimismo? E' stato risucchiato dalle ultime notizie, quelle che vedono la Juventus ora di nuovo sulla breccia per i tre colpi (assolutamente) necessari di questo mercato. Da, passando soprattutto per il giocatore più vicino di tutti:Tre operazioni determinanti, dicevamo. Che devono però trovare una quadra cronologica. E cioè: dobbiamo capire i tempi, oltre alle modalità. Perché la domanda è sempre la stessa e non ci lascia: ce la farà, eventualmente, a schierarli già con il Como?Calma. Intanto, l'obiettivo della dirigenza è quello di ultimare un pezzo alla volta per poi andare a comporre il puzzle nei suoi pezzi finali. Il primo nome per tempistiche resta quello di, con il quale c'è già un accordo formalizzato. Serve limare le distanze con il Nizza, che ha chiesto 35 milioni e in particolare le garanzie per l'obbligo di riscatto. Garanzie che stanno arrivando. Una volta chiuso ogni aspetto - e può essere questione persino di ore -, Todibo può essere un nuovo giocatore della Juventus.Il rilancio della, la notizia apparsa oggi e firmata da Fabrizio Romano, è naturalmente un tassello decisivo per vederein bianconero. Ma l'Atalanta non ha dato ancora l'okay totale alla chiusura della trattativa. Pure qui, eh: l'accordo trae la Juve c'è, e pure da maggio. Adesso serve chiudere i conti con la Dea, mai stata una cliente facile. Questione di ore pure qui, se tutto resta in discesa, senza alcun imprevisto. Il weekend può portare non solo riposo, o consiglio.Ecco: quella di Nico è una storia molto diversa. Non c'è semaforo giallo, è ancora piuttosto rosso.stanno iniziando a parlare e Gonzalez è sicuramente il nome più caldo sul mercato degli esterni. Mancano un po' di incastri però. E cioè: la Viola potrebbe aprire a una contropartita (cosa che non ha fatto) e la Juve dovrebbe colmare il gap tra la sua proposta e la richiesta della Fiorentina. Qui ci vuole tempo. Più del previsto.





