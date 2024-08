Impreciso e poco cattivo sotto porta

Koopmeiners e Nico Gonzalez potrebbero essere l'antidoto

La sconfitta contro lha chiuso il precampionato dellasi reputa soddisfatto, la squadra sembra essere infatti in crescendo. Effettivamente durante la partita si sono visti dei miglioramenti sul piano del gioco e della manovra. Ci sono però due aspetti negativi. Il primo resta collegato alla coperta corta a livello numerico, il secondo invece è legato alla prestazione di DusanContro i Colchoneros laha giocato una buona gara. Meno il serbo, che è sembrato poco preciso nelle sponde e "strozzato" dalle marcature dei difensori della squadra. Inoltre ha mancato un appuntamento con il gol dopo una buonissima azione dei bianconeri su assist di. Sicuramente il numero di azioni da gol è cresciuto con l'arrivo di, questo è innegabile. La sensazione però è che il serbo debba essere messo nelle condizioni di segnare, cercando di limitare i compiti di costruzione.I due obiettivi della Juventus potrebbero essere i giocatori giusti per alleggeriredai compiti di costruzione del gioco, soprattutto l'olandese. Il motivo? L'exgiocherebbe come sotto punta, facendo da raccordo tra centrocampo e reparto offensivo. Di conseguenza sarebbead addossarsi buona parte dei compiti di manovra, liberando dunque il serbo da quel compito. Una mossa che potrebbe permettere al giocatore di vivere perennemente all'interno dell'area di rigore avversaria.Lo stesso si può dire per l'argentino della. Spesso nelle gare amichevoli si è visto unche andava anche sull'esterno per mantenere la sfera e smistarla, levandosi di fatto dalla sua zona di competenza., a differenza di, è un giocatore che sa lavorare bene con la palla tra i piedi e garantirebbe dunque un controllo maggiore del pallone. Quindi la presenza di un giocatore come l'argentino potrebbe evitare il fuori posizionamento del serbo.



