La situazione Koopmeiners

La situazione Nico Gonzalez

Laesordirà domani, lunedì 19 agosto, sul palcoscenico del campionato di Serie A, ospitando il Como di Cesc Fabregas all'Allianz Stadium. Se i bianconeri sono chiamati a rispondere nel miglior modo possibile, ovvero mettendo le mani sull'intera posta in palio, c'è una partita altrettanto importante che si sta giocando sul fronte calciomercato. La prossima settimana, nient'altro che la penultima a disposizione in chiave trattative, deve per forza rappresentare quella in cui la Juventus regalerà a Thiago Motta due obiettivi già prefissati da tempo: il trequartista e l'esterno offensivo. Nel dettaglio. Alla luce di quanto si sta verificando in questo weekend, gli ultimi tasselli sembrerebbero andare nella direzione prefigurata e il puzzle è pronto per essere completato.Il tormentone Koopmeiners è ormai assai noto e conosciuto in ogni suo dettaglio. L'olandese è l'obiettivo numero uno dell'estate bianconera e l'ultimo rilancio a 59 milioni (bonus compresi) si è avvicinato enormemente ai 60 milioni di euro richiesti dall'Atalanta e ora attende solo il via libera finale. Il calciatore, del resto, è ormai ai margini del progetto e non è stato convocato né per la Supercoppa contro il Real Madrid né per la prima di campionato contro il Lecce. Per sbloccare la questione, inoltre, l'Atalanta avrbebe prima dovuto mettere le mani su sostituto e il fatto che oggi Lazar Samardzic effettuerà le visite mediche con la Dea è un ulteriore segnale che conduce verso la linea del traguardo.Per quanto riguarda Nico Gonzalez, anche la situazione dell'argentino ricalca, di fatto, ciò che Koopmeiners sta vivendo a Bergamo. Il classe 1998 ha un accordo totale con la Juventus, così come la Fiorentina ce l'ha con la Juve. L'ormai quasi ex numero 10 della viola non è stato nemmeno convocato per la partita che i toscani hanno pareggiato sul campo del Parma e, contestualmente, l'arrivo di Gudmundsson - l'erede designato - allontana ancora di più Nico da Firenze indirizzandolo verso Torino. Anche in questo caso, la Juve attende solamente il semaforo verde per regalare un nuovo esterno a Thiago Motta.





