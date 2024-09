Come ricorda La Gazzetta dello Sport, nell'estate del 2023è stato molto vicino al, che oggi invece affronterà con la maglia della. Il centrocampista olandese era un vero e proprio sogno di mercato del club partenopeo, il regalo che Aurelio De Laurentiis voleva fare al popolo azzurro per la vittoria dello scudetto. L'Atalanta, però, disse no anche dopo l'ultimo rilancio da 48 milioni di euro, cifra che infatti non è bastata nemmeno quest'anno ai bianconeri nel corso di una lunga trattativa poi conclusa intorno ai 60 milioni.