Koopmeiners, altro segnale verso la Juventus: cosa è successo

Continua lo stallo tra l'percon l'olandese che non ha cambiato la sua posizione nei confronti del club nerazzurro. Niente allenamenti dopo aver presentato il terzo certificato in poche settimane per non partecipare al lavoro.Ma c'è di più, perché come riferisce il Corriere dello Sport, al centro sportivo era anche in programma un pranzo "di gruppo" con il resto della squadra e la sua assenza ha fatto storcere il naso a tanti che, almeno umanamente, hanno condiviso lo spogliatoio con lui fino a poco fa, si legge. Insomma, non ci sono margini per ricucire, almeno da parte del giocatore, che non ha cambiato i propri piani, ovvero trasferirsi alla Juventus.