Il secondo obiettivo su cui la Juventus si concentrerà è Teun. Giuntoli sta attualmente preparando un'offerta da presentare all'Atalanta, avendo già ottenuto il gradimento del giocatore. Purtroppo, un infortunio ha impedito a Koopmeiners di partecipare all'Europeo,Questo permetterebbe al centrocampista olandese di presentarsi alla Continassa fin dall'inizio del raduno pre-stagionale. La presenza di Koopmeiners fin da subito sarebbe fondamentale per permettere al giocatore di integrarsi al meglio nei meccanismi della squadra e di prepararsi adeguatamente per la nuova stagione. Giuntoli è determinato a concludere l'operazione in tempi rapidi per assicurare alla Juventus un ulteriore rinforzo di qualità a centrocampo.