Juve, le ultime su Koopmeiners

Dopo la vittoria per 3 a 0 in casa del Verona, questo inizio di settimana dovrebbe portare un'altra splendida notizia nel mondo. Come confermato da tutti i quotidiani sportivi in edicola, infatti, questo martedì 27 agosto dovrebbe essere decisivo per l'approdo in bianconero di, grande obiettivo del mercato estivo e al centro di una lunga ed estenuante trattativa, che non ha mancato di riservare colpi di scenaStando a La Gazzetta dello Sport, le ultime indiscrezioni riferiscono di un'offerta bianconera da 55 milioni di euro fissi più bonus per arrivare a quella famosa quota 60 da cui l'non si è mai spostata. L'olandese, invece, percepirà 4,5 milioni di euro netti all'anno per cinque stagioni. L'obiettivo è quello di far sbarcare Teun a Torino per le visite mediche di rito già domani, in modo tale da regalarlo a Thiago Motta in vista del big match di domenica contro la Roma. Non resta dunque che attendere la fumata bianca: i camini della Continassa si stanno già scaldando…





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui