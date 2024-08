Il commento di Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, sull'affaire"Parto prima di tutto dalle polemiche, perché quelle non mancano mai e mai come in questo caso mi sembrano davvero sterili e strumentali. Tanta gente anche sui social si sta indignandoa: “la Juventus ha contattato un giocatore sotto contratto con l’Atalanta che vergogna”. Ragazzi cioè cosa abbiamo raccontato di Soulè fino a qualche giorno fa? La Roma ha contattato il giocatore, ha trovato l’accordo, dopodiché il giocatore ha spinto per andare alla Roma, nonostante la Juventus avesse trattato in precedenza con un club inglese, proprio perché voleva rimanere a Roma e alla fine la spuntata lui. Cioè di cosa ci scandalizziamo? È così che funziona. Lo ha fatto l’Inter l’anno scorso con Pavard, lo fanno tutti tutti i club. Si tratta prima con i giocatori, si cerca un accordo con il giocatore, dopodiché ci si muove con la società. Quindi sinceramente questa polemica la trovo sterile".