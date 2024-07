Salutati Dean Huijsen e Matias Soulè, laè pronta a mettere a segno altri colpi in entrata in questa fase caldissima di mercato, con l'obiettivo principale che resta sempredell'. Il centrocampista olandese ha un accordo con i bianconeri da tempo e, pur profondamente grato alla società bergamasca, si sente nel giusto nel cambiare aria. Al momento del suo acquisto dall'AZ Alkmaar, infatti, il classe 1998 aveva concordato con i nerazzurri che, se nell'arco di tre anni sarebbe arrivata un'offerta importante per lui, sarebbe stato lasciato libero di salutare. Correva il 2021, e per l'Atalanta potrebbe essere giunto il momento di mantenere la promessa fatta. Lo racconta Il Corriere dello Sport.