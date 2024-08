. Il soggetto della frase - riportata sul sito ufficiale della- è. Che in bianconero era "atteso come il giorno di Natale, fortemente voluto da staff e tifosi".L'olandese classe 1998, approdato nei giorni scorsi alla Continassa, è sempre stato il grande obiettivo del calciomercato estivo di Madama, che evidentemente lo ha ritenuto al 100% compatibile - per usare un aggettivo che di fatto ha sancito la fine del vecchio corso Juve - con questa fase di ricostruzione e ripartenza. Ciò per la sua esperienza -, si legge sulla sua scheda tecnica - e la sua voglia di lasciare il segno in un contesto importante, ma anche per le sue caratteristiche tecnico-tattiche."Parliamoci chiaro:" aggiunge infatti la Juventus, in attesa di poter finalmente osservare il nuovo acquisto in campo. "Gli indizi ci portano a credere che potrà andare a legare i reparti con enorme facilità, mettendosi tra le linee di centrocampo e attacco come ponte di connessione. Attivo anche in fase di non possesso, l'olandese rappresenta una diga avanzata sulle costruzioni dal basso delle squadre avversarie: difficile da valicare negli scenari di pressione positiva, arma immediata sulla riconquista del pallone in zone calde".





