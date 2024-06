Koopmeiners alla Juventus: la situazione

Alternativa a Koopmeiners?

; l’obiettivo da portare a tutti i costi a Torino, colui che dovrà abbinare fantasia e dinamismo, tocchi felpati e muscoli, sia nel tridente in mediana del 4-3-3 sia nel tridente offensivo alle spalle dell’unica punta nel 4-2-3-1. Lo ha ribadito il tecnico nei colloqui con la dirigenza della Juventus. L'accordo tra giocatore e club come sappiamo c'è da tempo. Per l'intesa con l'Atalanta invece serve ancora pazienza.Giuntoli ha dalla sua due assi: la volontà del giocatore di abbracciare i colori bianconeri e l’esigenza del club bergamasco di trovare un difensore dopo l’infortunio a Scalvini e l’addio di Palomino, a fine contratto. Sul tavolo della trattativa la Juventus, scrive Tuttosport,Il giovane difensore olandese, naturalizzato spagnolo, è rientrato dal prestito alla Roma e viene considerato un profilo di grande talento da Gianpiero Gasperini: il suo inserimento, si legge, potrebbeMa se la Dea dovesse dare al difensore un valore inferiore, non è escluso che la Juventus, visti i pretendenti per il giocatore (Borussia Dortmund, Newcastle e Girona), decida di cedere a un altro club Huijsen e utilizzare quella somma per dare l’assalto a Koopmeiners.Koopmeiners rimane pedina imprescindibile nello scacchiere di Thiago Motta e lo dimostra il fatto che la Juventus, aggiunge il quotidiano,nell’eventualità in cui la trattativa con l’Atalanta dovesse subire degli intoppi o arenarsi, come ad esempio nel caso di Riccardo Calafiori. Insomma, non esiste un'alternativa a Koopmeiners e la Juve farà tutto per portarlo a Torino.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.