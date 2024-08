Anche se con tutta probabilità non sarà convocato, in quanto sostanzialmente non si allena in squadra da inizio agosto, domani serapotrà già vivere la sua prima "full immersion" nel mondodirettamente all'Allianz Stadium, in occasione della partita contro lavalida per la terza giornata di campionato. Come scrive Tuttosport, i tifosi sono già pronti ad accoglierlo con un super boato, in attesa di vederlo in azione in campo: l'appuntamento è per le prime partite dopo la sosta, che l'olandese sfrutterà al massimo per tornare nella condizione migliore.