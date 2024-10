Teun #Koopmeiners è al J|Medical



è al. Sono ore importanti per il centrocampista della, che a breve si sottoporrà ad accertamenti per conoscere meglio l'entità del problema alla costola, nato a seguito di una botta rimediata nel match di Champions League contro il Lipsia. Il classe 1998 era poi sceso in campo anche nella sfida di campionato contro il Cagliari, dovendo però dare forfait all'intervallo proprio a causa del dolore.Dalle indiscrezioni emerse negli ultimi giorni è già trapelato il rischio di uno stop più lungo del previsto, che costringerebbe Koopmeiners ai box per più partite, forse addirittura per il big match contro l'Inter del 27 ottobre. Niente panico comunque, almeno per ora. Se ne saprà di più a breve, grazie agli esami al J|Medical, dove l'olandese è comparso intorno alle 11.00. Seguiranno aggiornamenti, qui sotto il video del suo arrivo.