Koopmeiners Olanda, com'è andata la sua partita

Minuti giocati: 90

Gol: 0

Assist: 0

Passaggi chiave: 1

Passaggi riusciti: 62/70 (89%)

Tocchi: 86

Dribbling tentati (riusciti): 2 (2)

Dopo aver trovato il primo gol nella scorsa partita con la maglia dell'Olanda, questa seraè sceso in campo dal primo minuto con la Bosnia-Herzegovina. Il centrocampista della Juventus ha giocato per tutti i 90 minuti, e al gol del vantaggio degli Oranje ha rispostosu assist di Dzeko.Koopmeiners è stato spesso al centro del gioco della squadra di, rendendosi anche pericoloso con diversi passaggi per i suoi compagni.