sta ancora cercando il primo goal con la maglia della, sfiorato in più occasioni tra cui martedì nel match contro il Lille, quando gli è stato annullato per ben due volte per fuorigioco (non suo). Chissà che non possa arrivare proprio questa sera, contro unche sembra portargli bene: la prima delle due triplette firmate in Serie A dall'olandese, infatti, è arrivata proprio contro i granata con l'Atalanta, nel settembre 2022 (due di queste reti su rigore, record dal dischetto in un singolo match nel torneo per lui); tuttavia, il centrocampista della Juventus non va a bersaglio nella competizione dallo scorso maggio contro la Salernitana e ha realizzato tutti gli ultimi cinque goal in trasferta.